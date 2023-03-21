Почти 700 граммов конопли изъяли полицейские у жителя Троицка

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Троицке Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, у которого при себе оказалось почти 700 граммов конопли. Подозреваемому грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщили 21 марта в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Троицкий».

34-летнего тройчанина инспекторы задержали в частном секторе во время патрулирования. В руках у мужчины находился пакет с травянистой массой. Сотрудники ГИБДД доставили местного жителя в отдел полиции и исследовали содержимое пакета. Оказалось, что у него при себе было 680 граммов конопли. Задержанный признался, что собрал растение для личного потребления.

В его отношении возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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