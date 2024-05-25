Почти 70 миграционных нарушений выявили в Челябинской области с помощью беспилотников

Пятерых иностранцев выдворят из страны

Полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства в Каслинском районе. Правоохранители нагрянули в гостиницы, на стройки и рынки, а над тепличными хозяйствами запустили беспилотники. В результате было выявлено и пресечено 66 нарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В результате проведенных мероприятий выявлено и пресечено 66 административных правонарушений в сфере миграции. Судами принято пять решений о принудительном удалении мигрантов из страны. Въезд в Россию закрыт 28-ми иностранцам»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, мигранту, который уклонился от дактилоскопии, сократили срок пребывания на территории России.

Всего с начала 2024 года пресечено более пяти тысяч миграционных нарушений. Возбуждено более 550 уголовных дел, судами приняты решения о выдворении около 700 иностранцев.