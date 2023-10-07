Почти 600 миграционных нарушений выявили в Челябинской области за пять дней

В регионе прошел второй этап операции «Нелегал — 2023»

В Челябинской области за пять дней в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2023» силовики выявили почти 600 нарушений в сфере миграционного законодательства. Полицейские и росгвардейцы проверили места работы и проживания иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе одной из проверок были привлечены к административной ответственности 105 нарушителей миграционного законодательства. Судами было принято решение о выдворении 19 иностранных граждан из страны, в том числе 12 из них были выдворены принудительно.

Также была обнаружена челябинка, которая заключила фиктивный трудовой договор с иностранцем, который на самом деле свои трудовые обязанности не выполнял. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Зарегистрировано 13 случаев фиктивной регистрации иностранцев, возбуждено 14 уголовных дел. 17 мигрантам запретили въезд в страну, троих депортировали.

Всего за пять дней операции было зафиксировано почти 600 административных правонарушений в сфере миграции. Суды приняли 104 решения об административном выдворении иностранных граждан. Также было задокументировано 72 преступления в области миграции. Кроме того, полицейские задержали иностранца, находящегося в розыске.