Почти 600 человек заявились на участие в программе «Герои Южного Урала»

Более половины из них — действующие участники СВО

За две недели заявки на участие в программе «Герои Южного Урала» подали 576 человек, из них 311 — действующие участники специальной военной операции, сообщается на официальном сайте правительства Челябинской области.

Как ранее рассказывало Первое областное информагентство, программа рассчитана на участников и ветеранов СВО — из них будут готовить высококвалифицированных руководителей для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.

«Каждый из них в боевых условиях доказал умение действовать четко, слаженно, выполнять поставленные задачи, быстро принимать ответственные решения. Это как раз то, что необходимо сейчас в органах государственной власти, муниципалитетах, организациях, а также в сфере производства», — отметил на старте программы губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, запуск программы «Герои Южного Урала» — поручение президента России и она органично дополняет программу «Время героев», которая реализуется на федеральном уровне.

Программа обучения рассчитана на один календарный год. Обучение будет проходить в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Помимо очного обучения, в программе предусмотрены стажировки на производственных предприятиях и в органах публичной власти региона. Каждому слушателю будет назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, руководителей крупных промышленных предприятий.

Обучение будет проводиться по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». По результатам освоения программы будет выдаваться диплом государственного образца.

К участию приглашаются граждане РФ, являющиеся участниками СВО (участвующие или участвовавшие в боевых действиях), имеющие высшее или среднее специальное образование (подтвержденное государственным документом) и опыт руководящей работы. Для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, предусмотрена упрощенная процедура регистрации, не требующая предоставления сканированных копий документов.

Регистрация на официальном сайте программы: http://geroi.gov74.ru/ продлится по 19 марта включительно (необходимо создать личный кабинет и заполнить электронную анкету). Затем участники пишут эссе на заданную тему, демонстрируя свои управленческие навыки и аналитические способности. После этого состоится дистанционное тестирование. Некоторые участники могут получить дополнительные задания, о чем они будут проинформированы отдельно. Участники, показавшие наиболее высокие результаты в части управленческого опыта, потенциала и военных заслуг, получат приглашение к прохождению программы.

Добавим, в Челябинской области работодатели в целом будут содействовать трудоустройству бойцов, вернувшихся с CBO. Профсоюзы, промышленники и регион зафиксировали новые социальные обязательства в допсоглашении на заседании СПП.