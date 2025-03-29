Почти 6,9 тыс. упаковок с никотином без маркировки изъяли в Челябинске

На флаконы с жидкостью хотели нанести поддельные коды ДАТА-матрикс

В Челябинске на склад на улице Парашютной, где хранились никотиносодержащая продукция и вейпы, нагрянули с проверкой. Выяснилось, что на продажу там готовили жидкости сомнительного качества, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу.

«В ходе осмотра помещения выявлены никотинсодержащая жидкость и электронные системы доставки никотина различных торговых наименований без маркировки, с поддельными и выбывшими из оборота кодами ДАТА-матрикс»,— уточнили в ведомстве.

В результате со склада изъяли 6898 упаковок никотинсодержащей жидкости, 7055 вейпов и поддельные распечатанные коды ДАТА-матрикс. Проводится проверка.