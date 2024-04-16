Почти 5 млн рублей «инвестировали» южноуральцы за три дня

Жертвами мошенников стали люди в возрасте от 48 до 70 лет

Южноуральцы в поисках легкого дополнительного заработка все чаще попадают в сети мошенников. Так, за последние три дня жители Челябинской области самых разных возрастов — от 48 до 70 — «инвестировали» почти 5 миллионов рублей, рассказали в полиции. Подобные случаи произошли в Магнитогорске, Аше, Снежинске, Озерске, Троицке и Миассе.

«Так, 48-летняя жительница Снежинска нашла в интернете рекламу сайта, на котором обещали быстрый заработок в домашних условиях, перешла по ссылке, заполнила анкету. Когда ей позвонил „менеджер брокерской компании“ и подробно описал схему возможного заработка, она заняла у родственников почти 900 тысяч рублей и отправила их на неизвестные счета. Прибыли так и не получила», — рассказали в полиции.

Аналогичный случай произошел в Миассе. Здесь лжеброкер обманул 58‑летнюю женщину на 1,5 миллиона рублей. В Троицке пожилая женщина под влиянием «сказок» взяла в кредит полмиллиона и вложила, как она думала, в ценные бумаги.

Сотрудники полиции призывают граждан соблюдать бдительность при общении по телефону с неизвестными, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с инвестициями, и быть рассудительными при совершении каких-либо финансовых сделок.

«Для мошенников характерно обещание высоких процентов и стабильной прибыли. Перед совершением финансовых операций обязательно посоветуйтесь с родственниками или обратитесь к специалистам, которые проконсультируют вас. Не стоит переходить по ссылкам на незнакомые сайты и оставлять на них свои анкетные данные», — рекомендуют в главке.

Напомним, в Челябинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Останови мошенника», цель которого — повышение эффективности работы по профилактике, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В рамках мероприятия полицейские рассказывают гражданам о преступлениях, совершаемых с использованием IT‑технологий, и способах противодействия мошенникам.