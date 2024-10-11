Почти 40 мигрантов выдворили из Челябинской области за одни сутки

Все они нарушили российское законодательство

В Челябинской области сотрудники полиции за сутки выдворили 39 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Как рассказали в региональном ГУ МВД, противодействие незаконной миграции находится на особом контроле.

Всего с начала года приняли почти 1,5 тысячи судебных решений об административном выдворении мигрантов и 100 решений о депортации. В родные страны выслано почти 1,6 тысячи человек, еще 110 ожидают судебные решения в центре временного содержания.

Нарушителей миграционного законодательства ищут ежедневно.