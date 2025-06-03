Почти 4 млн рублей перевела на неизвестные счета напуганная мошенниками жительница Миасса

Сотруднице бюджетного учреждения угрожали обвинением в госизмене

Сообщение якобы от главбуха учреждения про якобы утечку данных, предупреждение о звонке «следователя» и угроза быть обвиненной в государственной измене и пособничестве террористам — по такой, уже стандартной, схеме мошенники обманули 59‑летнюю женщину, сотрудницу одного из бюджетных учреждений Миасса.

Как рассказала жертва аферистов в полиции, все началось с сообщения, в котором имя и фамилия отправителя полностью совпадали с данными главного бухгалтера ее предприятия. Там шла речь о необходимости оказать содействие силовику, который позвонит в ближайшее время.

Дальше — дело техники: под видом сотрудников различный силовых структур и госбанков женщину убедили, что с ее счетов происходят переводы на счета недружественного государства, что ей грозят тяжелые обвинения, а затем предложили срочно спасать свои деньги.

«Поддавшись эмоциям, женщина втайне от близких и коллег выполнила все указания аферистов: сняла накопления в банках — в Миассе и Магнитогорске (!), купила смартфон и при помощи функции бесконтактной оплаты переводила накопления через банкоматы на указанные счета. Всего она перевела более 3 миллионов 800 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции вновь напоминают о бдительности. Помните: основная цель злоумышленников — вызвать панику и заставить действовать быстро, лишив возможности трезво оценить обстановку. Они часто играют на страхе потерять деньги или имущество, пытаясь ускорить принятие решения.