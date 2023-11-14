Почти 4 млн отправила на «защищенные» счета 73‑летняя жительница Чебаркульского района

Пенсионерка поверила лжеполицейскому, которым представился звонивший, хотя сама не раз предупреждала приятельниц о телефонных мошенниках

Пенсионерка из Чебаркульского района попалась на схему о «защищенных спецсчетах», поверив псевдополицейскому, 73-летняя женщина лишилась почти 4 млн рублей.

Как рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе южноуральского главка МВД, звонивший спросил потерпевшую, оформляла ли она доверенность на получение кредита на мужчину-однофамильца. После отрицательного ответа собеседник заставил женщину рассказать, сколько она накопила, и убедил перевести деньги в «специальную, защищенную ячейку», пообещав, что деньги вскоре к ней вернутся.

«В течение дня пенсионерка посетила три банка, сняла все свои сбережения — 3 млн 900 тыс. рублей — и перевела их по указанным ей счетам. Работники банка пытались остановить женщину, но она отказалась с ними разговаривать, настояв на переводе средств. Не дождавшись возвращения денег, раздосадованная женщина нашла в интернете телефон ведомства, „руководитель“ которого с ней разговаривал, и выяснила, что никто с ней по поводу сохранности сбережений не общался. Пенсионерке порекомендовали обратиться в полицию, что она и сделала», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что женщина хорошо знала о различных схемах мошенничества и даже сама не раз предостерегала приятельниц от общения с незнакомцами по телефону.

Возбуждено уголовное дело.