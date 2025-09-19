Почти 4,5 млн рублей потерял магнитогорец после сообщения об «ошибке с налогами»

Молодой человек две недели перечислял деньги мошенникам, чтобы «обнулить свой кредитный потенциал»

Двадцатипятилетний житель Магнитогорска стал жертвой мошенников, попавшись на схему о нарушении при уплате налогов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По словам мужчины, ему позвонила якобы сотрудница ФНС, сообщила об ошибке, совершенной в прошлом году, предложила исправить ее удаленно и продиктовать четырехзначный код, пришедший на телефон.

Через несколько дней на электронную почту пострадавшего пришло письмо о попытке взлома его личного кабинета на портале «Госуслуги». В письме был номер телефона техподдержки, на том конце провода жертве сообщили, что «доступом к его личному кабинету завладели мошенники».

«Далее в мессенджере с потерпевшим связался мнимый представитель Центробанка и предложил помочь вернуть доступ к личному кабинету, направил заявление о сотрудничестве, после подписания которого убедил гражданина, что ему необходимо „обнулить свой кредитный потенциал“ — чтобы мошенники не смогли взять кредиты на его имя», — рассказали в полиции.

В итоге мужчина две недели подряд оформлял на себя займы — в онлайн-банках и непосредственно в отделениях. Все деньги — в общей сложности 4 миллиона 350 тысяч рублей — переводил аферистам.

Стоит отметить, что все это время реальные сотрудники банков говорили потерпевшему о мошенниках, а рядом с банкоматом, через который он переводил деньги, размещены ростовые фигуры полицейских с предупреждающей информацией.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.