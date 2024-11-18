Почти 4,5 млн рублей перевела мошенникам пенсионерка из Сатки

Женщина купилась на обещание высоких процентов

Жительница Сатки перевела мошенникам почти 4,5 миллиона рублей в надежде заработать на инвестициях. Рекламу интернет-подработки пенсионерка увидела в соцсети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина позвонила по номеру, узнала условия подработки — ей пообещали хорошие проценты с вложенных средств.

«Не раздумывая, пенсионерка сняла все деньги, которые они с супругом копили всю совместную жизнь: 3 миллиона 730 тысяч рублей — и перевела по указанным реквизитам. Через какое-то время она начала получать телефонные звонки из банка. Женщине сообщили, что на ее имя оформлены два кредита общей суммой 727 тысяч рублей. Когда потерпевшая начала задавать вопросы своим кураторам, то ее заблокировали, а переписку удалили», — говорится в сообщении.

И только тогда пенсионерка пошла в полицию. Обстоятельства устанавливаются.