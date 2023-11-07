Почти 350 пьяных водителей поймали в Челябинской области за неделю

Некоторые нарушители садились за руль в нетрезвом виде не в первый раз

За минувшую неделю в Челябинской области инспекторы задержали почти 350 пьяных водителей, а также почти 200 автомобилистов, находившихся за рулем без прав. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы либо возбуждены уголовные дела, сообщили 7 ноября в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

300 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, привлекли к административной ответственности. Им грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Еще 45 водителей управляли машиной в состоянии опьянения не в первый раз. В их отношении будут возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.

Также инспекторы выявили 193 водителя, которые управляли машинами, не имея прав. Им выписаны штрафы по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Кроме того, на территории региона за неделю произошло 48 ДТП с пострадавшими. Сотрудники ГИБДД напомнили, что избежать аварий можно, следуя простым правилам: не отвлекаться на гаджеты и другие посторонние предметы, соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров и сбавлять скорость вблизи пешеходных переходов.