Почти 3 млн рублей похитили у пенсионерки в Снежинске под предлогом замены счетчиков

Бабушка целый месяц переводила свои сбережения аферистам

Полиция Снежинска расследует уголовное дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 69‑летняя местная жительница. Общая сумма ущерба составила около 2,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Как установили правоохранители, первый звонок поступил на мобильный телефон пенсионерки. Неизвестный обратился к ней по имени-отчеству, представился сотрудником энергоснабжающей организации. Он сообщил о плановой замене электросчетчиков и для «постановки в электронную очередь» попросил женщину продиктовать код из пришедшего SMS-сообщения. Пенсионерка выполнила это требование — так мошенники заполучили доступ к номеру жертвы.

Затем началась массированная обработка пенсионерки: ей звонили лжеполицейские и псевдобанкиры, которые убедили женщину, что на нее якобы оформляется крупный кредит и нужно «спасать сбережения». Далее пошла в ход «сказочка про безопасный счет». Поддавшись психологическому давлению и уверенным уговорам, пенсионерка в течение месяца под различными предлогами снимала в банках свои накопления и переводила их мошенникам.

«Несмотря на то, что женщина была осведомлена о существовании мошеннических схем, злоумышленникам удалось манипулировать ее сознанием. Как она призналась в полиции, они мастерски использовали тактику запугивания скорой финансовой катастрофой, не оставляли времени на раздумья и разговаривали крайне убедительно», — рассказали в главке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступников ищут.