Полиция Снежинска расследует уголовное дело о крупном мошенничестве, жертвой которого стала 69‑летняя местная жительница. Общая сумма ущерба составила около 2,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Как установили правоохранители, первый звонок поступил на мобильный телефон пенсионерки. Неизвестный обратился к ней по имени-отчеству, представился сотрудником энергоснабжающей организации. Он сообщил о плановой замене электросчетчиков и для «постановки в электронную очередь» попросил женщину продиктовать код из пришедшего SMS-сообщения. Пенсионерка выполнила это требование — так мошенники заполучили доступ к номеру жертвы.
Затем началась массированная обработка пенсионерки: ей звонили лжеполицейские и псевдобанкиры, которые убедили женщину, что на нее якобы оформляется крупный кредит и нужно «спасать сбережения». Далее пошла в ход «сказочка про безопасный счет». Поддавшись психологическому давлению и уверенным уговорам, пенсионерка в течение месяца под различными предлогами снимала в банках свои накопления и переводила их мошенникам.
«Несмотря на то, что женщина была осведомлена о существовании мошеннических схем, злоумышленникам удалось манипулировать ее сознанием. Как она призналась в полиции, они мастерски использовали тактику запугивания скорой финансовой катастрофой, не оставляли времени на раздумья и разговаривали крайне убедительно», — рассказали в главке.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступников ищут.
Полиция снова напоминает: настоящие сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не требуют перевести деньги на «безопасные счета», назвать коды из SMS или предоставить удаленный доступ к вашему устройству.
Любые звонки с подобными просьбами следует расценивать как мошеннические. Немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в официальную организацию (банк, полицию, ресурсоснабжающую компанию) по телефону с ее официального сайта или из ваших договоров. Перед совершением любых финансовых операций по просьбе незнакомца обязательно проконсультируйтесь с близкими или сотрудниками банка.