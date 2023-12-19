Почти 3 млн перевела в неизвестность жительница Еманжелинска под психологическим давлением

Мошенники обрабатывали молодую женщину несколько недель

Жительница Еманжелинска стала жертвой телефонных аферистов-лжеброкеров, которые с помощью приемов психологического воздействия выманили у нее около 3 миллионов рублей. Причем затягивание в сети мнимых инвестиций началось с 5 тысяч рублей.

По словам 29-летней женщины, ей в мессенджере позвонил якобы сотрудник банка и предложил инвестировать средства в одну из интернет-платформ, для чего пообещал помочь завести международный брокерский счет.

«На номер телефона, который продиктовал звонящий, женщина перевела 5 тысяч рублей. Затем, думая, что вкладывает в акции, отправила еще 200 тысяч. Далее мошенники убедили застраховать брокерский счет на 300 тысяч рублей. В течение нескольких недель под руководством мошенников женщина переводила как личные сбережения, так и заемные средства — всего 2 миллиона 752 тысячи рублей», — рассказали в полиции.

Только когда женщина захотела и не смогла вывести вложенные деньги, она осознала обман и пошла в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что при наличии возможности вкладывать денежные средства в инвестиции необходимо изучить финансовый рынок. Не следует переходить по ссылкам, размещенным в интернете, и выполнять указания, данные по телефону неизвестными. Необходимо лично обратиться в финансовую организацию за консультацией.