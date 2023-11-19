Сегодня, 19 ноября, во всем мире вспоминают тех, кто погиб в дорожных авариях. В Челябинской области, по данным областной Госавтоинспекции, за 10 месяцев 2023 года в ДТП погибли 277 человек, в том числе 14 детей. В память о них в городах и районах региона пройдут различные акции.
«ДТП происходят по вине водителей, которые нарушают Правила дорожного движения. Среди самых распространенных нарушений — несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения и управление транспортным средством с признаками опьянения»,— сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
При этом большинство погибших — это молодые люди.
Сегодня в Челябинской области пройдут различные акции, в том числе автопробеги с участием эвакуаторов, на платформах которых будут установлены разбитые в ДТП автомобили.
Всемирный день памяти жертв ДТП был установлен ООН в 1993 году с целью привлечь внимание общества к проблеме сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.