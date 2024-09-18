Почти 1400 мигрантов выслали из Челябинской области с начала года

Проверки продолжаются

В Челябинске и Сосновском районе прошли очередные проверки мигрантов. Полицейские провели рейды на рынке в Курчатовском районе и стройках в Сосновском районе, используя беспилотники. В результате выявлено восемь нарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«По итогам рейдов задокументировано восемь нарушений миграционного законодательства, в том числе шесть — за нарушение правил осуществления трудовой деятельности»,— уточнили в полицейском главке.

Одного из нарушителей принудительно депортируют из страны.

Всего в 2024 году в Челябинской области почти на треть увеличилось количество уголовных дел в сфере миграционного законодательства. На 13% возросло количество административных дел. С начала года из страны с территории региона выслано 1372 мигранта. Еще 129 уроженцев ближнего зарубежья ожидают высылки.