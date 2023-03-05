Почти 100 подростков задержали полицейские в Миассе и Челябинске за день

Правоохранителям поступила информация о возможных конфликтах между юными горожанами

Накануне в Миассе Челябинской области полицейским поступила информация о сборе группы подростков и возможном возникновении конфликта. Правоохранители выехали на место сбора несовершеннолетних и задержали 60 подростков. С их родителями полицейские провели профилактические беседы, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«На место сбора были направлены дежурные наряды, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также сотрудники Росгвардии. Принятыми мерами нарушений общественного порядка допущено не было. В Отдел МВД России по Миассу доставлено 60 подростков. Со всеми доставленными в присутствии родителей или законных представителей проведены профилактические беседы, после чего они были отпущены»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, как сообщил ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах, в минувшую субботу челябинские полицейские доставили в отдел полиции «Центральный» 30 подростков, с которыми также провели профилактическую беседу в присутствии их родителей.

Родителям рекомендовано провести профилактические беседы со своими детьми, а также быть в курсе того, с кем общается ребенок и где он находится.