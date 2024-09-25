Почти 100 мигрантов проверили в Челябинской области за один день

Выявлено 18 нарушений

Накануне полицейские проверили мигрантов, трудящихся на стройках и рынках в Магнитогорске, Сосновском районе и Тракторозаводском районе Челябинска. В результате выявлено 18 нарушений в сфере миграции, 10 из которых — незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские проверили почти 100 иностранцев по информационно-справочным учетам с применением биометрического терминала, а также на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы.

В результате было выявлено 18 нарушений. Один из мигрантов в ближайшее время будет выдворен из страны.

«Только за один день из России выслано 19 мигрантов, еще 116 ожидают в центре временного содержания вступления в законную силу судебных решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение на родину», — уточнили в ведомстве.

В ближайшее время проверки продолжатся.