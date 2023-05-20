Почти 100 граммов героина обнаружили полицейские в квартире 20-летнего магнитогорца

Расфасованный для сбыта наркотик правоохранители изъяли

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники патрульно-постовой службы задержали 20-летнего парня, у которого при себе оказался героин. В его квартире правоохранители обнаружили почти 100 граммов наркотика. Молодой человек заключен под стражу, сообщили 20 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Внимание сотрудников ППС привлек молодой человек, который при виде правоохранителей бросил на землю сверток. В нем оказался наркотик массой 0,2 грамма. Парня доставили в отдел полиции, где выяснили, что он собирался сбыть наркотик бесконтактным способом через закладки.

Кроме того, при обыске его съемной квартиры полицейские обнаружили и изъяли почти 93 грамма героина, часть которого была расфасована и подготовлена для сбыта на территории Магнитогорска и Карталов.

В отношении магнитогорца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Ему грозит до 20 лет тюрьмы.