Под Златоустом неподалеку от поселка Озерки тлеют торфяники. Администрация городского округа предупредила жителей, но угрозы населенным пунктам нет. На месте работает спецтехника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
В пятницу, 19 ноября, жители Златоустовского округа сообщили о задымлении местности в трехстах метрах от поселка Озерки. Оказалось, на площади 50 кв. метров тлеют торфяники. Об отсутствии угрозы населению сообщила администрация Златоустовского округа.
«На месте работает две автоцистерны. В администрации решается вопрос о привлечении инженерной техники. Угрозы населенному пункту нет», — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В службе уточнили, что жители поселка на обращались в службу ЕДДС.