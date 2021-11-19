По Златоустом тлеют торфяники

На месте работают пожарные

Под Златоустом неподалеку от поселка Озерки тлеют торфяники. Администрация городского округа предупредила жителей, но угрозы населенным пунктам нет. На месте работает спецтехника, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В пятницу, 19 ноября, жители Златоустовского округа сообщили о задымлении местности в трехстах метрах от поселка Озерки. Оказалось, на площади 50 кв. метров тлеют торфяники. Об отсутствии угрозы населению сообщила администрация Златоустовского округа.

«На месте работает две автоцистерны. В администрации решается вопрос о привлечении инженерной техники. Угрозы населенному пункту нет», — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В службе уточнили, что жители поселка на обращались в службу ЕДДС.