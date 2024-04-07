По центру Челябинска проехался мужчина в балаклаве и с «автоматом»

Его личность установлена

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен высовывающийся из черного автомобиля мужчина с предметом, похожим на автомат. Быть узнанным он явно не хотел: на его голове была балаклава. Однако правоохранители установили его личность, сообщили сегодня, 7 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции установили личность мужчины, который напугал челябинцев. Им оказался 30-летний житель Сосновского района. На данный момент решается вопрос по квалификации его деяния»,— сообщили в ведомстве.

Водитель автомобиля также не избежал наказания: на него составили административный протокол по статье «Нарушение правил перевозки людей» (часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ).