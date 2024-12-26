По поручению губернатора после трагедии на пожаре в Чесменский район выехал министр общественной безопасности Челябинской области

Семья погибших на пожаре мальчиков на учете не состояла

В Чесменский район по поручению губернатора Челябинской области выехал министр общественной безопасности Александр Гриб, сообщили в правительстве. Накануне в частном доме в поселке Беловка на пожаре погибли трое мальчиков.

Министр совместно с профильными структурами проведет анализ причин трагедии и ситуации, связанной с гибелью детей, а также организует заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Напомним, что 24 декабря под председательством Алексея Текслера прошло заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием глав муниципалитетов. Губернатор акцентировал внимание на вопросах пожарной безопасности в период праздников и поставил задачу по усилению профилактической работы с семьями из групп риска, а также по установке пожарных извещателей и проведению информационно-разъяснительной кампании для населения.

«В настоящее время администрация Чесменского района и министерство социальных отношений организуют помощь семье. Рассматриваются вопросы о выделении муниципального жилья и финансов на организацию похорон», — рассказали в правительстве региона.

Помимо материальной помощи, при необходимости с семьей будет работать психолог. Родители временно размещены у родственников. Ранее семья не была под наблюдением социальной защиты, дети организованно посещали дошкольное учреждение.