По лесным пожарам в Ильменском заповеднике возбуждены уголовные дела

Расследование находится на контроле прокуратуры

По факту пожаров в Ильменском заповеднике в Челябинской области возбуждены уголовные дела. Ход расследования контролирует прокуратура, сообщили сегодня, 21 мая, в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

С 5 по 15 мая 2021 года неустановленные лица подожгли траву на территории Ильменского заповедника. Однако пожары были вовремя локализованы специалистами МЧС.

Органами предварительного расследования отдела МВД России по Миассу возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 262 УК РФ (покушение на нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).