По факту возгорания маршруток в Челябинске прокуратура области проверила перевозчика

Один из горевших автомобилей принадлежал водителю.

5 и 8 декабря на проспекте Ленина в Челябинске загорелись две маршрутки. В первом случае загорелся работавший по маршруту автомобиль ПАЗ № 22, принадлежащий ООО «Кумир-Автолайн 2». По факту возгорания этой маршрутки внеплановую проверку организовала прокуратура Челябинской области.

«В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан на основании ст. 6, 22 Федерального закона „О прокуратуре Российской Федерации“, прокуратурой города начальнику УМВД России по г. Челябинску направлено требование об организации проведения внеплановой проверки юридического лица в порядке, установленном ст. 13, 14, 16 Федерального закона „О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля“», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Во втором случае горела машина ГАЗ, которая имела номер 125-го маршрута, принадлежала лично водителю. Автомобиль был не на своём маршруте, в тот день он направлялся по личным делам. По факту возгорания авто в настоящее время проводится доследственная проверка сотрудниками ОНДиПР по Челябинску и ГУ МЧС России по Челябинской области.