По факту смерти трех человек на пожаре в Нязепетровске возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек на пожаре, произошедшем сегодня утром, 25 апреля, в Нязепетровске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации („Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“). По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем»,— рассказали в Следственном комитете РФ по Челябинской области.

На данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий.

Напомним, пожар произошел сегодня утром в частных деревянных домах, расположенных рядом, на улице Зотова. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела трех человек — двух женщин и одного мужчины. Подробнее можно узнать здесь.