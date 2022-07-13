По факту смерти подростка в соцучреждении Троицка возбуждено уголовное дело

Следствие полагает, что речь идет о приведшей к трагедии халатности

В Троицке возбуждено уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка, пациента городского Центра содействия семейному воспитанию. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, дело возбуждено по факту халатности, повлекшей по неосторожности гибель человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).



В СУ СКР по Челябинской области подтвердили, что тело мальчика было обнаружено на территории соцучреждения вечером 7 июля. После проведения доследственной проверки было принято решении о возбуждении уголовного дела.

«В ходе расследования уголовного дела следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, обеспечивающих медицинский уход за сохранением жизни и здоровья подростка», — заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщали Первому областному информагентству в министерстве социальных отношений региона, погибший страдал тяжелым психическим расстройством. Мать решилась отдать его в специализированный интернат после того, как подросток с кулаками стал кидаться на младшего брата. Сейчас мама винит в трагедии персонал учреждения: руководитель Центра содействия воспитанию ранее признавала, что накануне на плохое самочувствие мальчик не жаловался.