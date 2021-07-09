По факту пожаров в Челябинской области возбудили уголовные дела

Площадь, охваченная огнем, составила уже 4,8 га

В Челябинской области возбудили три уголовных дела по факту уничтожения огнем лесных насаждений в крупном размере. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По поручению прокурора Челябинской области Карена Габриеляна Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин лично выехал в пункты временного размещения граждан с целью выяснения имеющихся проблем.

«Прокурор пообщался с людьми, размещенными в местной школе, осмотрел условия размещения. Граждане едой, водой и спальными местами обеспечены, жалоб на условия размещения не поступило», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.





В Челябинской области по факту пожаров возбудили три уголовных дела по части 2 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере»).

Напомним, лесные пожары вспыхнули в Карталинском районе накануне, 8 июля. На место происшествия были направлены силы МЧС, спасателей, а также авиационная техника. Из-за ветра огонь распространился и на соседние районы — Нагайбакский и Увельский.

Жителей поселка Джабык начали эвакуировать еще сегодня днем. Людей увозили с места происшествия на автобусах и поезде.

Губернатор Алексей Текслер ввел режим ЧС на территории Челябинской области.