По факту поджога автомобиля журналистки Марины Малковой возбуждено уголовное дело

Ход расследования поставлен на контроль прокурором Челябинской области.

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту поджога машины журналиста сайта znak.com Марины Малковой. В связи с большим общественным резонансом расследование поставлено на контроль прокурором региона. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе ведомства.



Напомним, автомобиль BMW X1, принадлежащий Марине Малковой, подожгли в ночное время 23 ноября. Ранее очевидцы сообщили, что возгорание началось из-под машины, а сама журналистка отметила, что перед тем как увидеть пламя она услышала громкий хлопок. В прокуратуре добавили, что помимо BMW пострадало ещё две машины — Hyundai Solaris и Volvo XC90.

«Следователем отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "Курчатовский" СУ УМВД России по г. Челябинску, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса России („Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога“). В связи с повышенным общественным резонансом происшествия ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокурором Челябинской области»,— сообщили «Первому областному» представители прокуратуры.

Отметим, журналисты znak.com связывают происшествие с профессиональной деятельностью корреспондента. В издании отметили, что несколько месяцев назад неизвестные повредили автомобиль родственницы Марины Малковой, которая носит ту же фамилию.