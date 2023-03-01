Прокуратура Ленинского района Магнитогорска проверяет информацию о получении телесных повреждений полуторагодовалым ребенком после схода снега. Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел 27 февраля в Магнитогорске рядом с одним из домов по улице Октябрьская.
Напомним, что женщина находилась у подъезда, а у нее на руках был малыш. С козырька балкона на четвертом этаже многоквартирного дома сошла наледь. Ребенок получил травму головы и был госпитализирован. «Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре Ленинского района Магнитогорска.
Также прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом СУ СК России по Челябинской области.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес