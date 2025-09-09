По факту осквернения Вечного огня в Долгодеревенском возбуждено уголовное дело

Действия неизвестных квалифицируются как публичное осквернение символов воинской славы России

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в связи с публикацией в социальных сетях, касающейся осквернения мемориального комплекса «Защитникам Отечества», расположенного в селе Долгодеревенском, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ. Неустановленные лица совершили действия, которые можно расценить как осквернение символа воинской славы — Вечного огня, разбросав продукты питания и другие предметы на его территории.

Следователем Сосновского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Челябинской области открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ. Действия вандалов квалифицируются как публичное осквернение символов воинской славы России.

Сейчас проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Следственное управление призывает граждан уважать память героев Отечества и напоминает о последствиях за осквернение символов воинской славы Российской Федерации.

Мы уже сообщали, что 25 августа на Вечном огне в Долгодеревенском обнаружились следы приготовления яичницы. Информацию передали в полицию, прокуратура начала проверку.