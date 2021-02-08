По факту обнаружения человеческой головы в Агаповском районе возбуждено дело

В СК подтвердили, что необычная находка была погрызена собаками

Следственным комитетом России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства неизвестного в Агаповском районе. Ранее на одной из свалок была найдена голова человека.

«Голову нашли 3 февраля местные жители в одном из населенных пунктов Агаповского района. Чья она, пока не установлено. На находке отмечались гнилостные процессы. Собаки действительно ее грызли», — рассказали в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе СРК по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются обстоятельства происшествия. Подозреваемых и задержанных на данный момент нет.