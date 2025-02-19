По факту ДТП с четырьмя погибшими на Меридиане возбуждено уголовное дело

Следствие назначило ряд экспертиз

Следователи управления МВД по Челябинску устанавливают обстоятельства ночной аварии на автодороге Меридиан, в результате которого погибли четыре человека в возрасте от 25 до 30 лет.

Напомним, легковая машина «Понтиак» столкнулась с грузовым автомобилем в районе дома № 19д по проспекту Ленина около часа ночи.

«По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. В настоящее время в рамках расследования изучаются условия, обстоятельства и детали произошедшего инцидента. Следователями назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — рассказали в полиции.

Отметим, на месте погибли водитель и трое пассажиров иномарки, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии.