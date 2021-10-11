По дороге в аэропорт Сочи Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП

В аварии погибла 35‑летняя женщина, еще одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии

В минувшие выходные в Сочи журналист, ведущая Ксения Собчак попала в ДТП с участием такси Mercedes и автомобилем Volkswagen. Об этом Собчак сообщила в своем телеграм-канале. Авария случилась по дороге в аэропорт Сочи. Ксения Собчак провела мероприятие и собиралась в Москву. Журналистка добиралась в аэропорт на такси вместе с ассистенткой. В какой-то момент водитель пошел на обгон и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen.

В результате происшествия на месте скончалась 35-летняя Екатерина Тарасова. Женщина вела курсы по растяжке и йоге, много путешествовала. У погибшей осталась семилетняя дочь. Еще одна пассажирка — 30-летняя женщина — находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что она скончалась в медучреждении, однако известно, что врачи продолжают бороться за ее жизнь — у пострадавшей диагностирована открытая черепно-мозговая травма.





«Мы поможем всем пострадавшим в этой аварии, потому что у нас с командой есть такая возможность. Я лежу дома, днем я была на обследовании вместе с ассистенткой. У нас диагностировано сотрясение мозга. Я полетела домой к семье, потому что не спасатель, не врач, не водитель», — написала Ксения Собчак на своем канале.

Водитель Mercedes признал вину в ДТП и находится под подпиской о невыезде.