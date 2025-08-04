Под Челябинском линия связи, при ремонте которой пострадал ребенок, была установлена незаконно

Узел крепления был смонтирован с нарушениями

В копейском поселке Потанино линия связи, во время ремонта которой с крыши дома упала часть шифера и задела девочку, была смонтирована с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

Энергетики проводили работы на поврежденном в результате ДТП узле крепления бесхозяйной линии связи, которая была смонтирована не только без ведома энергетиков, но и прямо под шиферное покрытие крыши дома. В результате кусок шифера обломился и упал, задев восьмилетнюю девочку. Она получила гематому и порез, после осмотра медиков находится дома.

«Энергетики неоднократно предупреждали о том, какой вред наносит незаконно размещенное на энергообъектах оборудование. Данный инцидент — яркий пример того, что с нарушениями смонтированные линии связи — угроза жизни и здоровью населения»,— прокомментировали в компании «Россети Урал».

Там добавили, что борьба с незаконным размещением линий связи на электрооборудовании ведется уже несколько лет.

Напомним, 1 августа восьмилетняя девочка проезжала на велосипеде мимо одного из домов по улице Тореза, когда упавший с крыши кусок шифера задел ее по голове. Возбуждено и расследуется уголовное дело.