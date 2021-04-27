Столкновение трех фур и машины «Яндекс. Такси» под Миассом переросло в уголовное дело. Информацию подтвердили сегодня, 27 апреля, в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Авария случилась 16 апреля на автодороге М-5 «Урал» под Миассом. По предварительным данным, водитель тягача «Ман», 1967 года рождения, не выдержал безопасной дистанции и столкнулся с двигающимся грузовиком «Исудзу». От удара «Исудзу» выехал на встречную полосу, а «Ман» догнал попутно двигающийся «Киа Рио». За рулем легковушки был 36-летний водитель. «Киа» врезалась во впереди идущий полуприцеп «Вольво».
Водитель легковой машины скончался на месте. Его пассажир, 1993 года рождения, попал в больницу.
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