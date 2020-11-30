Плавящийся телевизор стал причиной пожара в Троицке

Хозяйка квартиры хотела проветрить помещение от дыма, однако приток кислорода привёл к возгоранию.

В Троицке нарушение правил эксплуатации телевизора привело к пожару. Инцидент случился сегодня, 29 ноября, в дневное время в частном жилом доме. Свидетелями возгорания стали очевидцы, которые и вызвали пожарных, рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.



«К месту вызова незамедлительно были направленны пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру сложности. По прибытии в одной из комнат частного жилого дома происходило горение деревянного пола и межкомнатной перегородки на площади один квадратный метр. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. На месте вызова работали три единицы техники и 12 человек личного состава»,— добавили в ГУ МЧС региона.

Отметим, что по предварительным данным причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Хозяйка дома рассказала, что пришла с работы раньше и увидела как плавится телевизор. Женщина решила проветрить и открыла окна, но приток кислорода привёл к открытому горению. Тогда она принялась сама тушить пожар, а уже после очевидцы вызвали сотрудников МЧС.