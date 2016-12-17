Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Аше

Правоохранители допускают возможность нарушения правил охраны труда на производстве.
По факту гибели
ЧП на ашинском металлургическом заводе стало поводом для возбуждения уголовного дела. Следователи устанавливают все обстоятельства, приведшие к гибели человека на производстве. Предположительно, организация труда в электроплавильном цехе № 2 велась с нарушениями.
— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления в соответствии со статьей УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»,— сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.
Отметим, что расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.
Напомним, сегодня утром на Ашинском металлургическом заводе прогремел взрыв. Его эпицентром стала сломанная плавильная печь, в которую залилась вода из охлаждающей системы. Рабочие не успели исправить неполадку,