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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Аше

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Аше
ЧП , взрыв , Аша , пострадавшие , уголовное дело
19.12.2016 17:16:50

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Правоохранители допускают возможность нарушения правил охраны труда на производстве.

По факту гибели 51-летнего мужчины на рабочем месте в Аше возбуждено уголовное дело. Правоохранители провели проверку на месте происшествия. Причины инцидента на территории Ашинского метзавода будут озвучены специальной комиссией.

ЧП на ашинском металлургическом заводе стало поводом для возбуждения уголовного дела. Следователи устанавливают все обстоятельства, приведшие к гибели человека на производстве. Предположительно, организация труда в электроплавильном цехе № 2 велась с нарушениями.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления в соответствии со статьей УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»,— сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

Отметим, что расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Напомним, сегодня утром на Ашинском металлургическом заводе прогремел взрыв. Его эпицентром стала сломанная плавильная печь, в которую залилась вода из охлаждающей системы. Рабочие не успели исправить неполадку, 51-летний энергетик погиб, а 38-летний рабочий получил серьезные травмы. Кроме того, за медицинской помощью обратились два сотрудника предприятия с ожогами.

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