Питбайкер сбил 4-летнего ребенка в поселке под Челябинском и скрылся

Водителем оказался 17‑летний бесправник

В Еткульском районе разыскали водителя питбайка, который сбил ребенка в поселке Еманжелинка и скрылся, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Четырехлетнюю девочку увезли в челябинскую больницу, а водителя разыскали — это оказался 17‑летний парень, водительских прав у него нет.

На молодого человека составили административные материалы, транспортное средство забрали и поместили на штрафстоянку.

В Госавтоинспекции напоминают: кроссовый мотоцикл (питбайк) относится к категории спортинвентаря и предназначен для передвижения по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. С управлением не всегда могут справиться даже взрослые люди, а для подростков они и вовсе часто становятся смертельной игрушкой.