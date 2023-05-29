Пиломатериалы загорелись на открытой площадке в Челябинске

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

Сегодня, 29 мая, рано утром в Ленинском районе Челябинска загорелись пиломатериалы. На данный момент спасатели работают на месте по повышенному номеру сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Доски и брус горят на открытой площадке на улице Енисейской. Существует угроза распространения огня на два складских помещения.

«Подразделения работают по рангу „Пожар № 2“. Организован штаб пожаротушения, развернуты три боевых участка, проложена магистральная линия. От администрации Ленинского района направлены две водоподвозящие техники»,— уточнили в ведомстве.

Количество спасателей и техники, работающих на месте, уточняется. Пострадавших нет. Выяснять причины возгорания предстоит сотрудникам отделения дознания.