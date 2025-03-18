Пики паводка в Челябинской области пришли на 2—3 недели раньше обычного

Ситуация находится на контроле руководства региона

Техника продолжает разрушать затор на реке Сим в Аше, вода пошла и, как следствие, начала уходить из домов, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, открывая аппаратное совещание с главами муниципалитетов.

«Ситуация за последние сутки осложнилась на юге и в горнозаводской части региона. В Нагайбакском и Ашинском районах были подтоплены приусадебные участки, где-то вода зашла в дома. Также есть паводковые явления в Брединском, Троицком, Варненском, Уйском, Сосновском районах. Там в том числе произошли переливы воды на участках автодорог. Временное перекрытие дорог было и в Ашинском районе», — обозначил глава региона.

Он назвал предпосылки сложной ситуации в Аше.

«Ледоход на реке Сим начался на две недели раньше обычного, образовался затор, плюс ночью выпали осадки, вследствие этого произошло подтопление домов на низменных участках улиц, которые ближе всего находятся к реке. Оперативно силами МЧС и экстренных служб прошла эвакуация жителей», — сказал Алексей Текслер.

В связи с пиком прохождения паводка губернатор дал ряд поручений главам муниципалитетов:

В частности, необходимо вести непрерывный мониторинг уровня воды в реках, контролировать состояние дамб и плотин на местах, быть на связи с руководителями спасателей, чрезвычайных служб. Особое внимание, по словам Алексея Текслера, следует обратить на местные автодороги, мосты, переходы, чтобы во время прохождения паводковых вод люди имели возможность перемещаться на транспорте. Также руководителям городов и районов поручено проверить состояние пунктов временного размещения и их готовность принять людей.