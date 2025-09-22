Пиарщики из Челябинска рекламировали маркетплейс по продаже наркотиков

Участникам группы грозит серьезное наказание — до 20 лет тюрьмы

На Южном Урале задержали шесть человек, которые занимались рекламой маркетплейса по сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Операцию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области. Содействие полицейским в задержании фигурантов оказала Росгвардия.

«Задержаны шестеро жителей Челябинской области, которые для привлечения целевой аудитории проводили различные рекламные акции. Одной из них стало создание ролика, в котором вертолет с логотипами маркетплейса пролетал над столицей», — рассказывают в пресс-службе.

Проведены обыски по адресам проживания подозреваемых, а также на съемочной площадке, где создавался рекламный контент. Изъята компьютерная и видеотехника, средства связи, различные предметы с атрибутикой наркоплощадки.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит серьезное наказание — до 20 лет тюрьмы.

Идет поиск других участников сообщества.