Пешеход пострадал в аварии с автомобилем «Митсубиси» в Челябинской области

Южноуральца госпитализировали

В Каслинском районе в поселке Вишневогорске пешеход попал под колеса автомобиля. Его госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по району.

41-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси-Паджеро», наехал на пешехода, идущего вдоль дороги. В результате 39-летний пострадавший получил травмы, его на скорой увезли в больницу.

Полицейские напомнили, что по правилам дорожного движения пешеходы должны идти навстречу автомобилям, то есть по встречной полосе. Те же, кто ведет велосипед или мотоцикл, а также передвигающиеся в инвалидных колясках должны следовать по попутной полосе.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Днем 12 декабря в Красноармейском районе столкнулись автомобили «Газель» и «Шевроле-Клан». В результате водитель легкового авто скончался на месте аварии, водитель «Газели» получил травмы. По предварительным данным, причиной аварии стало разорвавшееся переднее колесо грузовика.