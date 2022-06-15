Пешеход попал под колеса автомобиля скорой помощи в Златоусте

Пострадавшего доставили в больницу

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 15 июня, на улице Карла Маркса в Златоусте молодой мужчина попал под колеса автомобиля скорой помощи. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Происшествие прокомментировали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«Скорая помощь сбила молодого парня на пешеходном переходе, он перебегал дорогу по зебре. Скорая у перехода даже не притормаживала», — написали очевидцы.

В региональном Минздраве сообщили, что бригада медиков ехала со специальными звуковым и световыми сигналами.

«Пострадавшему пешеходу на месте была оказана помощь, он доставлен в медицинскую организацию. В обстоятельствах ДТП будут разбираться сотрудники ГИБДД», — сообщили в ведомстве.