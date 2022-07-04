Пешеход погиб под колесами иномарки в Миассе

Пострадавший выбежал на дорогу в неположенном месте

В Миассе водитель иномарки наехал на пешехода, который внезапно выбежал на дорогу в ночное время суток в неположенном месте. В результате ДТП он скончался, сообщили 4 июля в пресс-службе отдела МВД России по Миассу.

Авария произошла на пятом километре автодороги Миасс — Черновское. 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота-Королла», сбил человека, который выбежал на дорогу неподалеку от пешеходного перехода. Как признался автомобилист, в темноте он не заметил пешехода, поскольку на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается»,— сообщили в ведомстве.

Известно, что автомобилист имеет водительский стаж 12 лет, за все это время он привлекался к административной ответственности один раз.

Напомним, вечером 3 июля в Ленинском районе Челябинска сбили семилетнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Его госпитализировали с травмами. Все обстоятельства аварии выясняются.