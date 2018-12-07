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сегодня в 15:21
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/ «Скорая приезжала, кого-то увезли»: «Мазда» протаранила «Ниссан» и влетела в остановку с людьми

«Скорая приезжала, кого-то увезли»: «Мазда» протаранила «Ниссан» и влетела в остановку с людьми

Машина задела их, вылетев на тротуар. Пешеходов госпитализировали.
сегодня в 09:44
  |  Происшествия

На улице Дзержинского в Ленинском районе произошло серьезное ДТП. Днем 6 декабря на перекрестке столкнулись две иномарки.

Жуткая авария. Видела ее вчера, очень быстро все произошло. Водитель синей машины врезался, улетел на остановку, а там люди. Кошмар! Скорая приезжала, кого-то увезли. — прокомментировала инцидент в соцсетях очевидица произошедшего Алена Зорина.

Как установили сотрудники ГИБДД, «Ниссан» поворачивал налево и не уступил дорогу встречной «Мазде». От удара машина вылетела на остановку, где в момент аварии находились люди.

В результате ДТП пешеходы, женщины 1965 годов рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы. — рассказали сайту «Первый областной» в ОГИБДД по городу Челябинску.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются. Оба водителя в аварии не пострадали. Машинам необходим серьезный ремонт: передние части серьезно пострадали.

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