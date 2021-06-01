Первым международным рейсом в аэропорт Челябинска привезли наркотики

Челябинская таможня обнаружила у одного из пассажиров насвай

Первым международным рейсом, прибывшим в аэропорт Челябинска из Душанбе, пытались провести повышенную норму насвая. Об этом сообщили сегодня, 1 июня, в пресс-службе Челябинской таможни.





Более двухсот гостей из Таджикистана сошли с трапа самолета.

«Система красного и зеленого коридоров значительно ускоряет прохождение таможенных формальностей. Есть товар, подлежащий письменному декларированию, — человек его декларирует и идет в „красный“ коридор на оформление. Нечего декларировать — в „зеленый“. Но это не исключает дополнительной проверки», — говорит первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.





Багаж нескольких пассажиров, проходивших по зеленому коридору, вызвал подозрение. При досмотре таможенники обнаружили продукцию животного происхождения без заводской упаковки. Один пассажир пытался ввезти в Россию насвай с превышением нормы.

По итогам таможенного контроля первого авиарейса Челябинск — Душанбе таможенниками возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.

Напомним, международный терминал челябинского аэропорта был закрыт на реконструкцию в октябре 2020 года. Генподрядчиком выступил уральский филиал ФГКУ «Росгранстрой». Площадь международного сектора значительно увеличили: с 4,6 до 15,2 тысячи квадратных метров.

31 мая в обновленном международном терминале побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

