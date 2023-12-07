Первого замруководителя ФССП по Челябинской области отправили под домашний арест

Полину Захарову обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения первому заместителю начальника управления службы судебных приставов Полине Захаровой, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемую под домашний арест на 30 дней, до 4 февраля», — прокомментировали в суде.

По предварительным данным, Полина Захарова сняла арест со счетов знакомого. Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).