Перевозчик доставлял из Челябинской области в Казахстан сахар под видом соли

Изъято 127 тонн продукта

В Троицком районе сотрудники таможни пресекли вывоз на территории Республики Казахстан 127 тонн сахара, расфасованного в пакеты «соль пищевая». Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

«По информации в товаросопроводительных документах в трех фурах перевозили соль массой 70 тонн, однако в ходе досмотра выяснилось, что в мешки был расфасован белый сахар, вывоз которого из России запрещен», — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васёв.

Товар изъят. Возбуждено административное производство по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации»).

Перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей.