Переходил пути в наушниках: стали известны подробности трагедии на станции «Чебаркуль»

Под колеса грузового поезда попал 25-летний южноуралец

Стали известны подробности трагедии, произошедшей на станции «Чебаркуль» 12 февраля. Напомним, мужчина переходил железнодорожные пути, когда на него наехал грузовой поезд.

Инцидент произошел этой ночью. Как сообщают в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, прибывшие на место полицейские обнаружили тело 25-летнего жителя Чебаркуля, который в темное переходил пути в неположенном месте.

«Проверка показала, что мужчина был в наушниках. Машинист поезда, увидев человека на путях, подал сигнал высокой громкости и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Транспортная полиция напоминает о правилах безопасности на железной дороге: переходить через железнодорожные пути можно только в оборудованных для этого местах — по настилам, мостам, пешеходным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося поезда и отключив музыку в наушниках»,— сообщила специалисты пресс-службы ведомства Вера Кухтина.

Напомним, трагедия произошла на 4 пути станции «Чебаркуль». На место также выезжал транспортный прокурор. Подробнее об этом можно узнать здесь.