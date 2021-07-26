Под суд пойдет подросток из Копейска, который из арбалета пытался перебросить наркотики в колонию

Несовершеннолетнего обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, который при помощи арбалета хотел «доставить» запрещенное вещество в колонию. Молодой человек обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Преступление было пресечено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, днем 4 мая 2021 года около исправительной колонии № 1 в Копейске обвиняемый пытался перебросить на территорию учреждения наркотики. Для этого он использовал арбалет. Масса запрещенного вещества составила более 1,4 грамма.